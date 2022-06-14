محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال رفع كفاءة المجزر الآلي بالعامرية استعدادًا لعيد الأضحى

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تفقد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، اليوم الإثنين، التي تمت بالمجزر الآلي بالعامرية بزاوية عبد القادر، وهو ثاني أكبر مجزر على مستوى الجمهورية، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري، والأستاذ محمد عبدالله رئيس حي العامرية أول.

وخلال الجولة، أكد الشريف تكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وثمن المحافظ جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالمجزر الألي بالعامرية، وكذلك مجزر أبو قير. والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

أوضح الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي بالعامرية وذلك من خلال: إحلال وتجديد خطى الذبيح بعنبر الشمبري والجاموس لتكون طاقة الذبيح 20 رأس/ ساعة لكل خط وإمكانية ذبيح تصل إلى 1000 غنم يوميًا.

وأضاف أنه جرى رفع كفاءة عنبر الضاني حيث أصبح يعمل بطاقة حوالي 1000 رأس/اليوم، وتجهيز 2 ثلاجة تبريد بسعة 100 طن لكل ثلاجة، وتجهيز ثلاجة تجميد سعة 50 طنًا.

وأشار إلى أنه يجري تجهيز معمل خاص بفحص اللحوم بعد ذبحها، ووحدة معالجة ثلاثية للصرف الصحي طاقة 350 م3/اليوم.