نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شق الثعبان

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بمقر المنطقة الجنوبية بحضور العميد ماجد فوزي المدير التنفيذي لمشروع شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره، والمهندس محمد صبري مستشار الطرق بالمنطقة الجنوبية، والمهندس أحمد سعد مسئول المشروعات القومية ومدير المتابعة الميدانية بحي طره.

جاء ذلك لبحث الخطوات التنفيذية والجدول الزمني للانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان، وزيادة جهود فرق العمل المتواصلة على مدار اليوم؛ لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل.

وقالت "عبد المنعم"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن أجهزة المنطقة الجنوبية تواصل مجهوداتها لاستكمال أعمال التطوير والتي تشهد حاليا طفرة في معدلات الأعمال، من خلال التطوير الشامل التي تشهده المنطقة لتطوير صناعة الرخام، وتقديم كافة أشكال الدعم لصناعها، موجهة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية، لمتابعة باقي المشروعات القوميه الهامة بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت ضرورة التواجد الميداني المستمر ومتابعة أعمال التطوير التي تتم حاليا لإنجازها، حيث تجري أعمال التطوير على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها بكفاءة عالية الجودة، وفقا للجدول الزمني المحدد لكافة الأعمال من خلال استمرار أعمال التطوير بمدخل المدينة، مع استكمال وتركيب اللاندسكيب من جهة المدخل بطريق الأوتوستراد لإضافة اللمسة الجمالية.



وأشارت إلى الانتهاء من أعمال تركيب البلدورات والإنترلوك والأرصفة بمدخل المدينة، وتوفير الخدمات وتحسين البنية التحتية، موجهة بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة وتركيب كشافات الإضاءة، مع إضافة اللمسات الجمالية من خلال دهان البلدورات وعمل سور لقطعة الأرض التي تم تحديدها، لركن السيارات والميكروباصات، لتحقيق السيولة المرورية، وإزالة كافة المعوقات التي تعوق حركة السير مع عمل دوريات للمتابعة على مدار الساعة وفرض حالة الانضباط والالتزام بكافة التوجيهات.