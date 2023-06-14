العكلوك يبحث مع أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إنشاء صندوق تطوعي لدعم أهالي القدس

استقبل المندوب الدائم لدولة فلسطين بجامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك في مقر المندوبية الدائمة لفلسطين، اليوم الأربعاء، السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين كل من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأكد العكلوك على أهمية أن يكون هناك دور هام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية في دعم دولة فلسطين من خلال الاتحادات التي تتبع لهذا المجلس، كما تباحثا الطرفان حول فرصة إقامة مؤتمر للإستثمار في فلسطين وكيفية توفير الظروف المناسبة لعقد مؤتمر بهذه الأهمية.

كما تم الحديث حول مرتكز تنموي ضمن رؤية مندوبية فلسطين والذي يعتبر مخرج مهم من مخرجات مؤتمر القدس وهو إنشاء صندوق تطوعي باسم القدس لدعم صمود أهالي القدس.

وأشاد العكلوك بالدور الذي يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وخاصة في فترة رئاسة الني، وما له من انعكاس مهم على دعم القضية الفلسطينية والذي بدوره ينقل الأفكار والرؤي من طور الحديث إلى الفعل والتنفيذ.

كما أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين بالجامعة العربية،عن آمله أن يكون هناك المزيد من العمل ما بين الطرفين لتعزيز ودعم القضية الفلسطينية.