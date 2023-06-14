خيمناسيا لابلاتا يستعيد مذاق الانتصارات في الدوري الأرجنتيني على حساب هوراكان

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استعاد فريق خيمناسيا لابلاتا مذاق الانتصارات في الدوري الأرجنتيني الممتاز بالفوز على هوراكان 1 / صفر مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) ضمن المرحلة العشرين من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين، تغلب أتلتيكو توكومان على جودوي كروز 2 / 1 وديفينسا خوستيكا على بيلجرانو 2 / صفر.

وبعد خسارتين وتعادل واحد خلال مبارياته الثلاث الماضية في الدوري، حقق خيمناسيا لابلاتا فوزا صعبا أمام هوراكان وتغلب عليه بهدف وحيد سجله كريستيان تاراجونا في الدقيقة 89 .

وارتفع رصيد خيمناسيا لابلاتا إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد هوراكان عند 18 نقطة في المركز السادس والعشرين.

كذلك تغلب أتلتيكو توكومان على جودوي كروز 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث والعشرين ويتجمد رصيد جودوي كروز عند 29 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم أتلتيكو توكومان بهدفين سجلهما ماتيو كورونيل وماتياس اوريهويلا في الدقيقتين 36 و64، ثم رد جودوي كروز بهدف للاعب جوليان ايزا في الدقيقة 83 .

وتغلب ديفينسا خوستيكا على بيلجرانو بهدفين نظيفين سجلهما نيكولاس فيرنانديز وخوان ميريتيلو في الدقيقتين 19 و90 .

ورفع ديفينسا خوستيكا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد بيلجرانو عند 32 نقطة في المركز الثامن.