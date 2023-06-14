10 دول من شمال أوروبا تبحث في أمستردام سبل حماية البنية التحتية البحرية

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اجتمعت مجموعة من عشر دول من شمال أوروبا في أمستردام الثلاثاء لمناقشة سبل حماية البنية التحتية البحرية بشكل أفضل.

وشارك في المحادثات وزراء دفاع بريطانيا وهولندا والسويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا بالإضافة إلى دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

وكانت الدول العشر في تحالف عسكري بقيادة بريطانيا، يعرف باسم "قوة المشاة المشتركة" منذ عام 2018.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرن إن خطوط الأنابيب المهمة ومزارع الرياح والكابلات البحرية أصبحت أهدافا بشكل متزايد.

وأضافت: "لقد رأينا العديد من الأمثلة على ذلك في الأشهر القليلة الماضية، مثل تخريب نورد ستريم".

كما أكدت أن السفن الروسية جمعت معلومات عن مزارع الرياح في بحر الشمال في وقت سابق من هذا العام.

واتفق الوزراء على تبادل المعلومات بشأن التهديدات وتنسيق عملياتهم في البحر بشكل أفضل، وفقا لبيان مشترك صادر عن وزراء "قوة المشاة المشتركة".