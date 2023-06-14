تقارير: معوقات في سبيل تجديد عقد موكوينا مع صن دوانز

كشفت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية عن كواليس العلاقة ما بين رولاني موكوينا مدرب نادي ماميلودي صن دوانز وإدارة ناديه، في ظل عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد التعاقد.

وعلى الرغم من أن عقد موكوينا ينتهي في 2024 إلا أن المباحثات حول العقد الجديد بدأت مبكراً، إلا أنها لم تسفر عن جديد حتى الآن.

ووفقا لما كشفت عنه الصحيفة فإن موكوينا هو الذي يعطل مفاوضات التجديد وليس العكس، إذ أن المدير الفني له بعض المتطلبات الفنية التي يرغب في تحقيقها من أجل توقيع عقد جديد.

وأفادت "لادوما" أيضا بأن موكوينا جدد طلبه بدعم جهازه الفني ببعض العناصر التي تساعده على العمل الذي يقوم به.

يذكر أن صن دوانز فاز بلقب دوري جنوب أفريقيا، كما ودع منافسات بطولة دوري الأبطال من الدور نصف النهائي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.