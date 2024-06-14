انطلاق الحملات الدعائية لانتخابات الرئاسة في موريتانيا

انطلقت منتصف ليل الخميس الجمعة في موريتانيا الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 29 يونيو الجاري، وستدوم الحملات 14 يوما قبل يوم الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات سبعة مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني الساعي لولاية ثانية، والناشط الحقوقي المعارض وعضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد اعبيد الذي يترشح للمرة الثالثة على التوالي، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي المعارض حمادي ولد سيد المختار الذي يترشح لأول مرة، وعضو البرلمان المعارض والمحامي العيد ولد محمدن الذي يترشح لأول مرة ، والطبيب الجراح اتوما سوماري.

واختار خمسة مرشحين إطلاق حملاتهم الانتخابية من العاصمة نواكشوط وهي أكبر حاضنة انتخابية في البلاد، حيث يسجل فيها ثلث الناخبين وتضعف فيها هيمنة القوى التقليدية التي عادة ما يكون تصويتها لصالح السلطة ومرشحها.

وقال الرئيس الغزواني إن الشعب الموريتاني هو من دعاه للترشح لفترة رئاسية ثانية وأنه أنجز الكثير خلال السنوات الخمس الماضية، فيما انتقد المرشحون المعارضون فساد حكم الرئيس الغزواني وتبديد أموال طائلة من موازنة الدولة لم تجسد أي إنجاز على الأرض ما عدا ذهابها لجيوب مسؤولين حكوميين فاسدين، حسب قولهم.

وتبقى حظوظ الرئيس الغزواني الأوفر نظرا لتصويت القوى التقليدية والعشائرية والقبلية للحزب الحاكم وضعف وسائل مرشحي المعارضة.