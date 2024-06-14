ميتا توقف إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي في أوروبا

أعلنت شركة "ميتا" أنها لن تطلق نماذج الذكاء الاصطناعي "ميتا إيه آي" في أوروبا في الوقت الحالي بعد أن طالبتها هيئة تنظيم الخصوصية الأيرلندية بتأجيل خطتها لاستخدام البيانات من مستخدمي فيسبوك وإنستاجرام.

وجاءت هذه الخطوة من الشركة بعد شكاوى ودعوة من مجموعة المناصرة NOYB إلى سلطات حماية البيانات في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وأيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا للعمل تجاه الشركة.

وترتبط المشكلة بخطة ميتا لاستخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحصول على موافقة، مع أن الشركة قالت إنها تستخدم المعلومات المتاحة للجمهور والمرخصة عبر الإنترنت.

وقالت ميتا إن هيئة مراقبة الخصوصية الأيرلندية طالبتها بتأخير تدريب النماذج اللغوية الكبيرة باستخدام المحتوى العام الذي ينشره مستخدمو فيسبوك وإنستاجرام البالغين.