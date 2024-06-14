مسئولون بخارجية إسرائيل يستنكرون تهجم وزير دفاعهم على فرنسا

استنكر مسؤولون بوزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تصريحات لوزير الدفاع يوآف جالانت تهجم فيها على فرنسا إذ قال إنها تبنت سياسات معادية ضد تل أبيب.

جاء ذلك في بيان وزعته وزارة الخارجية على وسائل الإعلام في موقف يظهر بوضوح الانقسامات المتصاعدة بالمؤسسة الحكومية في إسرائيل، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال المسؤولون في البيان: "نستنكر تصريحات وزير الدفاع جالانت التي تهجم فيها على فرنسا".

واعتبروا أن تصريحات جالانت "غير صحيحة وفي غير محلها بغض النظر عن الخلافات القائمة بين إسرائيل وفرنسا".

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات صحفية، أن باريس وواشنطن وتل أبيب ستعمل ضمن "إطار ثلاثي" على خريطة طريق فرنسية للتهدئة على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

لكن جالانت رد على ماكرون قائلاً في بيان إن "إسرائيل لن تكون طرفا في هذا الإطار الثلاثي"، مرجعا ذلك إلى وجود فرنسا في الإطار.

واعتبر أن فرنسا "تبنت سياسات معادية ضد إسرائيل" في الوقت الذي تخوض ما زعم أنها "حرب عادلة دفاعا عن شعبنا".

ولم يوضح جالانت ما قصده بتلك "السياسات المعادية"، لكن فرنسا استبعدت، في 31 مايو الماضي، 74 شركة إسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوري" 2024، أحد أكبر المعارض الدولية للأسلحة والمعدات العسكرية، والذي تنطلق فعالياته في 17 يونيو الجاري.