خلال تفقده اليوم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية زارية صقر، مركز أبوالمطامير، محافظة البحيرة، زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السيارة المتنقلة الخاصة بالرمد، واطلع على الإمكانات الموجودة بها، وفى هذه الأثناء تقدّم أحد المواطنين بطلب لرئيس الوزراء يخص حالة طفلته المريضة، حيث أصيبت بعمى بعد أن ضربها أحد الأطفال على رأسها، حسب قوله، أثناء اللعب.

وكلّف رئيس الوزراء، على الفور، الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بمتابعة هذه الحالة وتوفير جميع ما يلزم لخدمة هذه الطفلة على أكمل وجه، قائلا: "لو معملناش حاجة فى الزيارة النهارده غير خدمة بنتنا دى كفاية".

وبالفعل بعد دقائق تم الترتيب لنقل الطفلة إلى معهد ناصر، لتقديم الرعاية الطبية المتميزة، وبالفعل تحركت سيارة الإسعاف بالطفلة.