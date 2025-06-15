 إسرائيل تهاجم مواقع للحوثيين في صنعاء.. وهجوم صاروخي إيراني يضرب تل أبيب وحيفا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تهاجم مواقع للحوثيين في صنعاء.. وهجوم صاروخي إيراني يضرب تل أبيب وحيفا

وكالات
نشر في: السبت 14 يونيو 2025 - 11:51 م | آخر تحديث: السبت 14 يونيو 2025 - 11:51 م

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية بأن تصعيد عسكري إسرائيلي موجّه ضد مواقع الحوثيين في صنعاء، وذلك بالتزامن مع غارات القصف الإسرائيلي لإيران، وسط تقارير عن محاولة إسرائيل اغتيال قيادي بارز للحوثيين.

في المقابل، أطلقت إيران، عند الساعة الـ11.00 مساء، دفعة صاروخية باتجاه إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتحدثت تقارير إسرائيلية عن أن الرشقة التي أطلقتها إيران باتجاه حيفا في إسرائيل، تضمُّ 40 صاروخاً.

إلى ذلك، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع تعملُ على اعتراض التهديد، فيما دعت قيادة الجبهة الداخلية المستوطنين إلى دخول الملاجئ.

يأتي هذا القصف الصاروخي الإيراني بعد ساعات قليلة على شنّ إسرائيل هجمات جوية استهدفت منشآت في مناطق إيرانية مختلفة.

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