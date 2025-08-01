رئيس البرلمان العربي يطالب السويد باستئناف تمويل وكالة الأونروا

طالب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الحكومة السويدية باستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتراجع عن قرار وقف الدعم المالي لهذه المنظمة، التي تعد المنفذ الأساسي لتوفير أسباب الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني، ليس فقط في الغذاء والدواء، بل والتعليم أيضًا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع أندرياس نورلين، رئيس برلمان السويد، على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، سويسرا.

وأشار اليماحي إلى أن الوضع الكارثي الذي يعيشه أبناء غزة حاليًا، والذي يُشاهَد يوميًا على شاشات التلفاز، يتطلب مضاعفة تمويل الأونروا بدلاً من وقف التمويل عنها.

وأضاف أن السويد كانت أول دولة أوروبية تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية في عام 2014، وهو أمر محل تقدير من الدول العربية وكافة دول العالم الحر، ولكن قرارها بوقف تمويل الأونروا لا يتماشى مع مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ومنها على سبيل المثال مطالبة حكومة السويد مؤخرًا الاتحاد الأوروبي بتجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل.

وأكد رئيس البرلمان العربي تطلعه لأن يكون لبرلمان السويد موقف ضاغط على حكومتها لاستئناف تمويل الأونروا والتراجع عن قرار وقف الدعم.

من جانبه، أوضح رئيس برلمان السويد أن قرار الحكومة بوقف تمويل الأونروا لم يحظ بدعم برلماني، وكان محل انتقاد من أحزاب المعارضة، كما أنه مخالف للقانون الدولي. مشددًا على أن برلمان السويد سيضغط بقوة لتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه وكالة الأونروا.

وأضاف أن وقف تمويل الأونروا لا يعني وقف تمويل السويد ومساعدتها للفلسطينيين، حيث كان تمويل السويد للأونروا يقدر بـ45 مليون دولار سنويًا، فيما بلغ تمويلها لمنظمات أخرى عاملة في فلسطين مثل المفوضية العليا للاجئين والصليب الأحمر الدولي، 80 مليون دولار خلال هذا العام فقط.

وجدد رئيس برلمان السويد تعهده بمساعدة برلمان بلاده في الضغط على الحكومة السويدية للعدول عن قرار وقف تمويل الأونروا.

وفي ختام اللقاء، قبل رئيس برلمان السويد دعوة رئيس البرلمان العربي لزيارة البرلمان العربي في القاهرة وإلقاء كلمة في إحدى جلساته العامة.