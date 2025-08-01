ترحيب عربي بتوجه دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين (محصلة)

رحبت دول ومنظمات عربية، باعتزام عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين، ووصفت الخطوة بأنها "مهمة نحو تحقيق السلام في المنطقة".

وشملت بيانات الترحيب، التي صدرت عبر وزارات الخارجية، كلا من مصر والسعودية، و الإمارات، وقطر، و الكويت، و سلطنة عمان، والأردن، والعراق، ومجلس التعاون الخليجي، في مواقف متزامنة رصدتها الأناضول، تزامنا مع تصاعد الحراك الدولي لدعم إقامة الدولة الفلسطينية.

والأربعاء، أطلقت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وإسبانيا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة.

وعادة ما تنتقد إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الدول التي تعلن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، بل وصل الأمر إلى تهديدات أمريكية.

مصر

رحبت بإعلانات كندا ومالطا، واعتبرتها "خطوة تاريخية تسهم في تجسيد الدولة الفلسطينية".

ودعت الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ هذه الخطوة "للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ وكإسهام نحو تنفيذ حل الدولتين".

السعودية

أعربت عن ترحيبها بإعلان البرتغال بدء إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، معتبرة أنها "خطوة إيجابية تدعم تنفيذ حل الدولتين".

ودعت، جميع الدول لاتخاذ خطوات مماثلة، حيال الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الإمارات

أعرب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بيان عن "ترحيبه بعزم كل من مالطا وكندا وأستراليا وأندورا وفنلندا وآيسلندا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو الاعتراف بدولة فلسطين".

وأكد أن "هذه المواقف تُمثل خطوات تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة".

وأكد أن الاعترافات المتزايدة تسهم في "تعزيز جهود السلام، وتفعيل المسار السياسي لحل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي"، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة.

قطر

رحبت بإعلان كندا ومالطا عزمهما الاعتراف بدولة فلسطين، ووصفت الخطوة بأنها "إيجابية وتنسجم مع الشرعية الدولية"، مؤكدة أن هذه الخطوات "دعم مهم لحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وجددت قطر دعوتها إلى "الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس الالتزام بالقانون الدولي، وتدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه".

الكويت

وصفت اعتزام البرتغال وكندا ومالطا الاعتراف بفلسطين بـ"الخطوة الهامة"، وأكدت أنها تسهم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، وشددت على ضرورة تحرك بقية الدول في الاتجاه نفسه.

سلطنة عمان

أكدت أن هذه الخطوات "إجراءات ملموسة" نحو تجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتنفيذ حل الدولتين.

الأردن ​​​​​​​

قالت وزارة الخارجية إن هذا الحراك "يعكس إصرارا متزايدًا على إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين"، واعتبرته "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، نحو إنهاء الاحتلال وتكريس حل الدولتين".

العراق

وأعرب العراق، عن ترحيبه بإعلان عدد من الدول عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا هذه الخطوات تأتي دعمًا مهمًا للمسار الدولي الهادف إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتمهيدًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

مجلس التعاون الخليجي

رحب الأمين العام للمجلس جاسم بن محمد البديوي، بإعلانات كندا ومالطا والبرتغال، واصفا الخطوة بـ"التاريخية والمهمة".

وقال إنها "تجسد الدعم الدولي المتنامي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "جميع دول العالم اتخاذ خطوات مماثلة تسهم في إنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الممتدة".

اعترافات محتملة بفلسطين تتوالى

ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 148 دولة بدولة فلسطين، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وفي الفترة الأخيرة أعلنت أكثر من دولة، بينها فرنسا وبريطانيا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، كما لوحت أستراليا بخطوة مماثلة.

ويتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.