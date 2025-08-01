منح وسام ماسبيرو للفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز

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قدم الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وسام ماسبيرو للإبداع للفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية للتليفزيون المصري: "نحن نكرم أنفسنا بتكريم ابنة الإذاعة المصرية ونجمة الفن العربي الأستاذة لبنى عبد العزيز".

وأضاف أن الفنانة الكبيرة عملت لسنوات طويلة في إذاعة البرنامج الأوروبي، وكتبت التعليقات السياسية لإذاعة صوت العرب، وهي فوق كونها واحدة من نجمات الصف الأول في العالم العربي، فهي إذاعية قديرة وكاتبة صحفية.

وجاء في نص التقدير الخاص بالوسام: "تقديرا لإسهامها وعطائها الفني المميز، ودورها في تعزيز القوة الناعمة المصرية".

يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام منحت قبل أسابيع وسام ماسبيرو للإبداع للفنان الكبير محمد منير.