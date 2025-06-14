مصرع عنصر إجرامي وإصابة وضبط آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة في القليوبية

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لقي عنصر إجرامي مصرعه وأصيب وضبط آخرون، عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة في القليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، محاولة بؤر إجرامية بنطاق محافظة القليوبية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وجرى استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع أحدهم وإصابة آخر (محكوم عليهما بالسجن في جنايات "قتل، وسلاح، وإطلاق أعيرة نارية").

وضبط باقي عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 63 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "شادو، وهيدرو، وآيس، وهيروين، وبودر، وحشيش" 2100 قرص مخدر، و5 قطع أسلحة نارية "2 بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش طبنجة").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 26 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجرت إحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.