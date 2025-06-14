تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل الحرارة ليلًا، وسجلت درجات الحرارة فى عروس البحر المتوسط العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، ويتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 1.5 إلى 2 متر، يوصف بـ معتدل.

فيما تهب الرياح شمالية غربية بسرعة تقدر بـ 24 كيلومترًا في الساعة، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت في بيان رسمي سابق، أنه مع استمرار متابعة الحالة الجوية، تشهد البلاد اليوم، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة مئوية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبقى الشبورة المائية صباحاً هى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً على السواحل الشمالية والوجة البحري.