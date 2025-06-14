بتروشهد التابعة للهيئة العامة للبترول تستهدف رفع إنتاجها إلى 11 ألف برميل يوميا بنهاية 2025

تستهدف شركة بتروشهد بالصحراء الغربية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سبترول التشيلية، رفع معدلات الانتاج خلال الفترة المقبلة من مستويات 9500 برميل يومي إلى 11 ألف برميل يوميا بنهاية العام الحالي، بحسب بيان اليوم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير البترول والثروة أكد الوزير تفقد الوزير خلالها أعمال الحفر بأحد الآبار التنموية

وأشاد بالجهود المبذولة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة.

كما ناقش الوزير مع قيادات الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول الجدول الزمني المخطط لبدء العمليات بمنطقة غرب عامر بالصحراء الشرقية، في ظل إتمام تفسير بيانات المسح السيزمي الذي تم إجراءه قبل عامين.

وجه بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بالتنسيق مع الشركة لتعجيل بدء الأعمال لتكون في سبتمبر المقبل بدلاً من يناير 2026، لما لذلك من أثر إيجابي على خفض الفاتورة الاستيرادية بتعظيم معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام.