خلفت الهجمات الصاروخية الإيرانية على مناطق وسط إسرائيل وتل أبيب دمارا واسعا في المباني والممتلكات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 60 آخرين.



ووفقا لوسائل إعلام عبرية، تم تحديد مواقع سقوط عدة صواريخ في أنحاء وسط إسرائيل، وقدمت فرق نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) العلاج الطبي لـ 41 مصابا، تم إجلاؤهم إلى مستشفيات إيخيلوف وبيلينسون وشبا تل هشومير: اثنان في حالة حرجة، واثنان في حالة متوسطة، وأربعة في حالة متوسطة، و33 في حالة طفيفة.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إيران أطلقت أكثر من 100 صاروخ نحو الأراضي الإسرائيلية، ثم أُطلقت دفعة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.

وبحسب وسائل الإعلام، أدى الدمار إلى احتجاز العديد من السكان في الموقع، كما لحق دمار كبير بمواقع أخرى، وتم إخلاء عشرات السكان، حيث ستقوم البلدية بنقلهم إلى مراكز إيواء.

وبحسب "معاريف" يبدو أن معظم الصواريخ التي أُطلقت في الوابلين تجاه إسرائيل قد تم اعتراضها. وتجري دراسة احتمال أن تكون بعض الإصابات ناجمة عن شظايا اعتراض. حيث بلغت نسبة نجاح اعتراض إجمالي الصواريخ التي أُطلقت نحو إسرائيل مساء اليوم أكثر من 95% حسب الصحيفة.

وساهمت عدة دول في الشرق الأوسط في اعتراض بعض الصواريخ بالتعاون مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع بأن القوات الأمريكية شاركت في اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني.