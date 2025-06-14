طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من الإسرائيليين عدم مشاركة مواقع ولقطات الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل عبر شبكة الإنترنت.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "يراقب العدو هذه اللقطات لتحسين قدراته على التأثير، تحلّوا بالمسئولية لا تشاركوا المواقع المستهدفة عبر الإنترنت"، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

ويُعتقد أن نشر مثل هذه اللقطات قد يُساعد في إبلاغ إيران بما إذا كان ينبغي عليها ضرب الموقع نفسه مرة أخرى، ويرى مراقبون أن هذا الطلب يبدو تكتيكًا لإخفاء الحجم الحقيقي للخسائر.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار "درونز"، انطلقت من اليمن في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، بإصابة 63 شخصاً في الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني الليلة الماضية، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأوضحت خدمة الإسعاف أن أحد المصابين في حالة حرجة، وآخر في حالة خطيرة، بينما أصيب الآخرون بجروح طفيفة.