السعودية والإمارات ترسلان شحنة من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

أعلنت السعودية اليوم الأحد إرسال سفينة تحمل مغذيات زراعية مقدمة بصورة مشتركة مع الإمارات لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول القول إن السفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين، وستنطلق من ميناء الجبيل الصناعي بالسعودية إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم بشكل عاجل لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.

وقال المصدر إن "هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين استمراراً للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من أهل السودان".

وأوضح أن هذه المساعدات تأتي امتدادا للدعم المالي الذي أعلنته الدولتان في نيسان/أبريل الماضي والبالغ ثلاثة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.