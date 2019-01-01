جمعية النقل البرى تلجأ إلى تحريك أسعار النولون بواقع 15 % 

رئيس الجمعية: اتفاق مع وزارة التموين لثبات الأسعار لمدة 3 شهور
طالبت الجمعية العامة للنقل البرى بتحريك أسعار نولون نقل البضائع بنسبة تتراوح بين 10 % و15 % بعد ارتفاع أسعار الوقود، تبعا لتصريحات ممدوح السيد رئيس الجمعية العامة للنقل البرى.
قال السيد لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن السولار ارتفع بنسبة 23 % ولكن الجمعية طالبت بتحريك النولون بواقع 15 % فقط لتجنب ارتفاع أسعار السلع.
وتستهدف الجمعية تعديل التعاقدات مع عملائها خلال الشهر الجارى بعد زيادة أسعار الوقود لتجنب تعرض اصحاب سيارات النقل لخسائر.
تضم الجمعية العامة للنقل البرى 24 جمعية على مستوى محافظات مصر.
وذكر أن حجم البضائع التى يتم نقلها بداخل السوق المحلية حوالى 560 مليون طن سنويا، يستحوذ النقل البرى على نحو 95 % من حجم المنقول سنويا والباقى عبر خطوط السكك الحديدية والنقل النهرى.
وتستحوذ جمعيات النقل البرى على 60 % من حجم البضائع التى يتم نقلها سنويا من داخل الموانئ إلى جميع المحافظات.
على صعيد متصل أكد أن جمعيات النقل البرى تعانى من ارتفاع أسعار الوقود بشكل مستمر بالتزامن مع انفلات أسعار قطع الغيار بسبب تحريك سعر الدولار.
على سبيل المثال ارتفع سعر شراء الإطارات من 4 إلى 20 ألف جنيه بعد تحريك أسعار الدولار منذ 3 سنوات.
و ارتفعت رسوم الكارتات على شبكة الطرق حيث يتم تحصيل 1000 جنيه من كل سيارة نقل ثقيل بدون النظر إلى حجم الحمولة التى تعمل على نقلها مما جعل مصروفات التشغيل تستحوذ على 80 % من قيمة نولون نقل البضائع.
وأكد أحمد الزينى رئيس جميعة النقل البرى بمدينة دمياط ورئيس شعبة مواد البناء فى الغرف التجارية أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على تأجيل تحريك أسعار نولون النقل لمدة 3 شهور فيما يتعلق بنقل السلع الاستراتيجية التابعة لوزارة التموين بهدف الحفاظ على استقرار أسعارها.
وجار التفاوض مع شركات القطاع الخاص على تحريك اسعار نولون النقل بواقع 10 جنيهات لكل طن فقط.
ولفت إلى أن سوق نقل مواد البناء تشهد حالة من الركود خلال الفترة الراهنة ما اضطر الجمعية إلى تحريك أسعار نولون النقل بصورة بسيطة.
من جانبه أكد سيد ناجى رئيس قطاع النقل بشركة النقل الثقيل التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى أن الشركة طالبت بتعديل أسعار نولون نقل البضائع بنحو 30 % بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وذكر أن الشركة تستحوذ على نقل 500 ألف طن من السلع الاستراتيجية التى يتم نقلها سنويا.
تمتلك الشركة نحو 84 سيارة نقل ثقيل منها 70 عربة تعمل بكفاءة فى عمليات نقل السلع الإستراتيجية.
تمكنت الشركة من شراء 10 سيارات نقل جديدة منذ عام وتم ضمها إلى الخدمة بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من نقل السلع الاستراتيجية.