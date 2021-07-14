حميدتي يبحث مع سيلفاكير مستجدات تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان

استقبل رئيس دولة جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، اليوم الأربعاء، بالعاصمة جوبا، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وتناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسُبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بينهما، حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان "سونا".

وقدم "كير" تنوير لحميدتي بشأن سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط بجنوب السودان، بصفة السودان ضامناً للاتفاق.

وشدد النائب الأول على ضرورة المُضي قدما في استكمال تنفيذ الاتفاق وتجاوز العقبات بروح إيجابية من كل الأطراف، مؤكدا حدوث تقدم إيجابي فيما يتصل بتشكيل مجالس الولايات والبرلمان القومي.

وأضاف حميدتي، في تصريحات صحفية عقب لقاءه مع كير، أنه سيتم تخرج الدفعة الأولى من قوات الجيش الموحد عقب عيد الأضحى المبارك كأقصى زمن، ومن ثم إدراج ما تبقى من قوات.

وحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الأطراف الجنوبية، على عدم التأخير في استكمال تخريج القوات في الموعد المحدد، مشيرا إلى وجود لجان مشتركة من الجانبين السوداني والجنوب سوداني تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ ملف تدريب وتخرج القوات.