قالت الفنانة صفية العمري، إنها رفضت الزواج من رجل آخر بعد طلاقها بسبب أنها استكفت بالتجربة التي خاضتها، ورغبتها في التركيز مع أبنائها وألا يدخل عليهم رجل غريب.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»، مساء الثلاثاء، أن زواج من الفنان جلال عيسى استمر 18 عامًا، كاشفة عن أنها هي التي طلبت الانفصال، موضحة أنهما تزوجا قبل أن دخولها الفن ولم تكن تفكر في التمثيل.

وأشارت إلى أن جلال لم يعترض على دخولها مجال التمثيل، لكن المشكلات وقعت بينهما بعدما حقّقت الكثير من النجاحات، في إشارة إلى أنه كان يغير من نجاحها.

وتحدثت صفية عن سبب غيابها عن الوسط الفني قائلة: «هل يُعقَل إني أقدم أعمال أقل من مشواري وأدواري.. أنا قدمت كل الأدوار وعملت كل أنواع التمثيل في كل المراحل السنية، وأنا شبعت من التمثيل».

وأكدت أن أعمالًا تعرض عليها لكنها ترفض المشاركة فيها، واصفة هذه الأدوار بأنها لا تليق على الإطلاق بأي تاريخ قدّمته في وقت سابق على الشاشة، موضحة أنها لا تقبل تقديم أدوار دور ثان.