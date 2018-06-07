فينجادا يكشف أسباب اعتذاره عن عدم تدريب الأهلي

كشف البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة ، كواليس رحيله عن القلعة البيضاء في 2004 واعتذاره عن عدم تدريب الأهلي عام 2009 بعدما كان على وشك خلافة مواطنه مانويل جوزيه عقب توقيع العقود.

وقال فينجادا، فى تصريحات تليفزيونية "رحلت عن الزمالك موسم 2003-2004 رغم الفوز بثلاث بطولات، لم أترك الزمالك من أجل الذهاب لناد آخر، وكمال درويش تفهمت رغبتي، وحظيت بتأييد كامل من كمال درويش ومجلس الإدارة".

وأضاف: "عدت للبرتغال وتوقفت عن التدريب لمدة 6 أشهر، ثم عدت للعمل في يناير مع أحد أندية الفسم الأول وحاولت إنقاذهم من أجل الاحتفاظ بمكانتهم".

وعن كواليس اعتذاره عن عدم تدريب الأهلي ، كشف فينجادا: "جئت للقاهرة وكان اتفاقي مع الأهلي في ذلك، وكان رفض الأهلي لحضور مساعدين برتغاليين لي سبب عدم إتمام التعاقد بعد حضور مؤتمر تقديمي كمدير فني جديد".

وأكمل: "كان هناك اختلاف على المدربين المساعدين، الأمر لم يكن متعلقا بالراتب، وطلبوا مني حضور المؤتمر الصحفي، رأيت بعض المعارضة وربما وافقوا على واحد فقط من هذان الشخصين، كنت على استعداد لتخفيض راتبي مقابل الاستعانة بهما لكنهم رفضوا".

وتابع: "حدثت أيضا بعد الظروف العائلية بسبب وفاة والدي، لكنها لم تكن السبب الرئيسي ولم تسر الأمور بشكل جيد بعدها، وقلت من الأفضل ألا نستمر رغم أنني لم أعمل بعد ذلك".

وأتم فينجادا قائلا: "قلت لمسؤولي الأهلي أن لدي ظروف عائلية، ولم أندم على قرار اعتذاري عن عدم تدريب الأهلي، كان من الرائع أن أتولى تدريب الأهلي بعد تحقيق النجاح مع الزمالك، لكن في بعض الأحيان تسير خلف رغبتك"