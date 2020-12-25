السويد تحكم بالسجن مدى الحياة على مسؤول إيراني سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

حكمت محكمة سويدية اليوم الخميس، على مسؤول إيراني سابق بالسجن مدى الحياة، بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات من القرن الماضي.

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، واجه حميد نوري، الذي اعتقل في مطار ستوكهولم عام 2019، اتهامات بارتكاب جرائم حرب تشمل إعداماً جماعياً وتعذيب سجناء سياسيين في سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين تم إعدامهم بناء على أوامر حكومية بنحو 5000، وقالت في تقرير عام 2018إأن «العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى». ولم تعترف إيران بجرائم القتل.

ونوري، الذي نفى الاتهامات الموجهة له، هو الوحيد حتى الآن الذي يواجه محاكمة بسبب التطهير الذي استهدف أعضاء من جماعة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، إلى جانب معارضين سياسيين آخرين.

وكان من المعرف أن نوري سيواجه حكماً بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته.

وسلطت المحاكمة اهتماماً غير مرحب به على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يخضع لعقوبات أمريكية بسبب ماضي يشمل ما تقول واشنطن ونشطاء إنه تورطه كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم القتل في عام 1988.