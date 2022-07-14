رئيس مجلس الرئاسة اليمني يصل جدة لإجراء مباحثات حول مستجدات الوضع في بلاده

رئيس مجلس الرئاسة اليمني العربية الأمريكية التي تستضيفها مدينة جدة بعد غد السبت، بحضور الرئيس الأمريكي، وقادة دول مجلس التعاون، ومصر، والأردن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" أن زيارة العليمي تتضمن نقاشات هامة محورها الأوضاع اليمنية، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، للوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاق الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية، والاقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة.

ويناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني - خلال الزيارة - فرص تمديد الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وسيعرض الموقف الرسمي من مبادرات السلام، والجهود المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني للتعاطي الجاد مع الفرص السانحة لاحياء العملية السياسية في اليمن، وانهاء المعاناة الانسانية الأسوأ في العالم.

كما تتطلع مباحثات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى تعزيز الموقف الدولي الموحد الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، فضلا عن استعادة زخم الدعم الامريكي والدولي لجهود مكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة البحرية.

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الخميس 14 يوليو 2022 17:32

أ ش أ

وصل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، إلى السعودية في زيارة يجري خلالها محادثات رفيعة حول مسار السلام في اليمن، والتحديات الأمنية المشتركة، على هامش أعمال القمة العربية الأمريكية التي تستضيفها مدينة جدة بعد غد السبت، بحضور الرئيس الأمريكي، وقادة دول مجلس التعاون، ومصر، والأردن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" أن زيارة العليمي تتضمن نقاشات هامة محورها الأوضاع اليمنية، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، للوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاق الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية، والاقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة.

ويناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني - خلال الزيارة - فرص تمديد الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وسيعرض الموقف الرسمي من مبادرات السلام، والجهود المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني للتعاطي الجاد مع الفرص السانحة لاحياء العملية السياسية في اليمن، وانهاء المعاناة الانسانية الأسوأ في العالم.

كما تتطلع مباحثات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى تعزيز الموقف الدولي الموحد الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، فضلا عن استعادة زخم الدعم الامريكي والدولي لجهود مكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة البحرية.

التتبع