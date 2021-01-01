أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية أكدت أول حالة إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "BA.2.75" اليوم الخميس.

وأوضحت الوكالة في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، زادت اليوم الخميس بأكثر من الضعف من 18,511 حالة تم تسجيلها قبل أسبوع، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا في الإصابات من نهاية يونيو بسبب العدوى شديدة العدوى من نوع أوميكرون الفرعي BA.5.

وأضافت أن تضاعف عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لتصل إلى ما يقرب من 40 ألف حالة اليوم الخميس، حيث شهدت البلاد عودة تفشي العدوى، وسط الانتشار السريع للنوع الفرعي الجديد من السلالة أوميكرون.

وقالت الوكالة إن البلاد دخلت موجة جديدة من الجائحة، ما يمثل اتجاها معاكسا للتراجع بعد وصولها للذروة مسجلة 620 ألف في منتصف مارس، وأن الإصابات اليومية قد ترتفع إلى 200 ألف الشهر المقبل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصبح المتحور الفرعي "BA.5" المتحور السائد في كوريا الجنوبية قريبا، حيث نمت نسبته من إجمالي الإصابات لتصل إلى 35% الأسبوع الماضي، من 28.2% في الأسبوع الذي سبقه.