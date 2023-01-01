تايوان تكثف جهود السيطرة على البعوض وسط تفش حمى الضنك

عززت الحكومة المركزية والحكومات المحلية جهود مكافحة البعوض، حيث يواجه جنوب تايوان تفشيا كبيرا لحمى الضنك.

وسجلت مدينة "تاينان"، الأكثر تضررا، 12 حالة إصابة محلية بحمى الضنك، أمس الخميس، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالمدينة إلى 311، حتى الآن، هذا العام، طبقا لما ذكره مكتب الصحة المحلي بالمدينة، في بيان، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

وينتقل فيروس حمى الضنك إلى البشر، من خلال لدغات إناث البعوض المصابة، لاسيما بعوضة الحمى الصفراء.

وستكثف حكومة المدينة عمليات مكافحة البعوض، بفحص مواقع تكاثر البعوض الشائعة، مثل صناديق القمامة والإطارات القديمة حول مواقع البناء وأيضا المنازل الشاغرة والأراضي.

وقالت حكومة المدينة إنه يمكن تغريم السكان، إذا تم العثور على ناقلات يرقات أو مواقع تكاثر في ممتلكاتهم.

وفي الوقت نفسه، تم تأكيد حالتي إصابة جديدتين لحمى الضنك، في يونلين أمس الخميس، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 25، حسب إدارة الصحة المحلية.