كولر يضع خطة إراحة لاعبي الأهلي بعد التتويج بالدوري

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون خطة إراحة لاعبي الأهلي في المباريات الأربع المتبقية من الدوري، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وفاز الأهلي المتوج بلقب الدوري العام للمرة 43 في تاريخه، على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس على إستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ 31 بالدوري العام.

ويضع السويسري مارسيل كولر عدة خطط لمنح لاعبي الأهلي راحات طويلة الأجل خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية مواصلة الانتصارات هذا الموسم، وتحقيق لقب الدوري بدون هزيمة.

وقال كولر في تصريحات رسمية بعد الفوز على الزمالك: "لعبنا مباراة كبيرة في الشوط الأول وسجلنا 3 أهداف، وكان هناك تسرع في اللمسة الأخيرة، لذا أهدرنا عدة فرص سهلة وسجلنا، وفي الشوط الثاني قل تركيز اللاعبين لذلك تراجع الأداء قليلًا ونجح الزمالك في استغلال ذلك وسجل هدفه الوحيد، ولكننا نجحنا في مواصلة التقدم وسجلنا الهدف الرابع".

وأضاف: "فزت بكل شيء مع الأهلي باستثناء كأس العالم للأندية، ويجب أن نؤمن بحظوظنا ونحارب من أجل حلمنا.. قدمت كل ما لديَّ للفريق لكي نكون في هذا المكان، والجهاز الفني واللاعبون نجحوا في رد الجميل لي وقدموا مستويات رائعة على مدار الموسم".

وأتم كولر قائلًا: "أشكر جمهور الأهلي الذي أشعر بحماسه من تشجيعه المتواصل للفريق. ما حدث هذا الموسم مثل كعكة الشيكولاتة، كل شيء فيها رائع وجميل، وأعد الجمهور بالأفضل دائمًا".

ونجح فريق الأهلي في تحويل ليلة التتويج باللقب لاحتفالية أكبر بالفوز برباعية على غريمه التقليدي، حيث تقدم في النتيجة بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق حسين الشحات، الذي عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن ينهي علي معلول الشوط الأول بالتقدم بثلاثية في اللحظات الأخيرة، فيما قلّص أحمد سيد زيزو النتيجة للزمالك في الشوط الثاني من ركلة جزاء، بينما سجل البديل محمد شريف الهدف الرابع في الدقيقة 95.