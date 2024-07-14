أشاد الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الثقافة، بتولي الدكتور أحمد فؤاد هنو حقيبة وزارة الثقافة، قائلا: «أنا فخور أن يكون هذا الرجل وزيرا للثقافة في مصر»، مشيرا إلى امتلاكه ثقافة واسعة، فضلا عن إجادته الحديث بعدة لغات منها الألمانية والإنجليزية.

وتحدث خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، حول النجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي «نوستالجيا 80-90» منذ انطلاقه، مشيرا إلى أن العرض لاقى إقبالا جماهيريا كبيرًا في المحافظات التي طاف بها.

وأوضح أن فكرة العرض تتمحور حول معاناة رجل تثقل كاهله ضغوط الحياة ومتطلبات أسرته، فيراوده الحنين إلى بساطة الماضي وهدوء طفولته في أحضان عائلته، بعيدًا عن تعقيدات الحاضر، مستحضرا في أحلامه رموز الفن في هذه الفترة مثل الزعيم عادل إمام والكاتب أسامه أنور عكاشه والمخرج وحيد حامد، وكذلك من بين الفنانين نبيلة عبيد ومحمد صبحي وعمرو دياب وفؤاد المهندس وشويكار وأحمد زكي».

وتابع: «العرض أحدث نقلة نوعية، فلم يحدث في الثقافة الجماهيرية منذ زمن أن يتم عرض على مسرح السامر الكائن في أهم موقع في مصر بشارع النيل بالعجوزة والجمهور يحضر بهذا الشكل بجميع الأنماط والفئات، فؤجئت أن الجمهور خارج الصالة أكثر من الحضور، خلال عرض المسرحية في الإسماعيلية خرجت في بوكس شرطة بسبب الحشود الكبيرة».

وأضاف أن العرض استحضر مفردات الفن المصري ورموزه التي تربى عليها جيل كامل، لافتا إلى انبهار الجيل الجديد والأطفال بنجوم الزمن الجميل مثل أحمد زكي و عادل إمام وغيرهم.