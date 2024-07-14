العاهل البحريني يستنكر محاولة اغتيال ترامب ويؤكد تضامن المملكة مع واشنطن

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقية إلى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعرب فيها عن استنكاره الشديد لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها أثناء حضوره تجمعًا انتخابيًا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أكد العاهل البحريني إدانته لكل أشكال العنف السياسي التي تتعارض مع الأعراف والقيم الديمقراطية، معربًا عن ارتياحه لأن الرئيس السابق دونالد ترامب بخير، متمنيًا له الشفاء العاجل.

كما أكد تضامن مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذه الظروف، في ظل ما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وطيدة، وحرص مشترك على أن يسود الأمن والسلام والاستقرار مختلف أرجاء العالم.

وأصيب ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري الذي يسعى لولاية ثانية، بطلق ناري في أذنه اليمنى خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت (بتوقيت الولايات المتحدة).

وخرج ترامب، في وقت سابق من المستشفى، بعد نقله إليه مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، في واقعة قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها «محاولة اغتيال».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مطلق النار على ترامب هو «توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما».

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قلقه جراء الحادث الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال السيسي: «تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب».

وأكد إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.



