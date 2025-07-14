محافظ الأقصر يبحث مطالب قرية القرايا ويعد بعرضها على المجلس التنفيذي قريبا

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا من أهالي قرية القرايا التابعة لمركز إسنا؛ لمناقشة عدد من المطالب الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأعرب الأهالي خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على جهوده في تطوير الخدمات، وكرّموه بإهدائه درع "وسام الوفاء" تقديرًا لدوره في دعم التنمية بمراكز المحافظة خلال العام الماضي.

وتضمنت أبرز المطالب تشغيل الوحدة الصحية بالقرايا لخدمة الطوارئ على مدار 24 ساعة، نظرًا لارتباطها بهيئة الرعاية الصحية، كما طالب الوفد بإنشاء كوبري جديد للقرية بسبب التوسع العمراني، مع وجود مدخل وحيد عبر قنطرة مائية.

كما شملت المطالب تخصيص أرض لإنشاء ملعب لنادي الشباب والرياضة، وأخرى بجوار وحدة إسعاف الشيخ كحيل لإقامة ملعب يخدم شباب القرية، التي تضم 14 نجعًا وتفتقر لمساحات رياضية كافية، رغم وجود مركز شباب قائم.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر تفهمه لمطالب الوفد، وأوضح أنه سيتم إعداد مذكرة رسمية بها لعرضها على المجلس التنفيذي بالمحافظة، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في أسرع وقت ممكن.