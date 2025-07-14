تضامن الغربية: توزيع ملابس جديدة بالمجان على 380 أسرة من الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تنفيذ إحدى الجمعيات الخيرية تحت إشرافها، معرض ملابس بمركز المحلة الكبرى، وتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 380 أسرة من الأولى بالرعاية، والأيتام بقرية محلة أبو علي وقرية بطينة، وعزبة تومة والشعبية، ومنشية مبارك، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وقالت حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية: "إننا في الغربية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى".

وأعربت عن شكرها لكل مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، وذلك بعد التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

ولفتت إلى أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحية، ومعايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

وأضافت وكيل الوزارة، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة الذي يستهدف توزيعها على الأيتام وغير القادرين، جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 30 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتي امتدت لنواحٍ وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الغربية، مشيرة إلى أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن الجمعية بمحافظة الغربية، نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.

كما نفذت مساعدة لشرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون؛ لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذا توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين بالمحافظة من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء ولحوم.