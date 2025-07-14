 غرق طالب أثناء الاستحمام في ترعة الجرجاوية بمركز طما في سوهاج - بوابة الشروق
الإثنين 14 يوليه 2025 11:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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غرق طالب أثناء الاستحمام في ترعة الجرجاوية بمركز طما في سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 11:41 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 11:41 م

شهدت ترعة الجرجاوية بمركز طما في محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، بعدما لقي طالب يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام، لعدم إجادته السباحة.

وتلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل (ي. أ) مقيم بدائرة المركز، حيث تبين غرقه أثناء نزوله للاستحمام بالترعة.

وأفاد جد الطفل ويدعى (م. أ – 62 عامًا) ويعمل عاملًا، ووالدته (أ. ع – 35 عامًا) ربة منزل، أن الطفل توفي نتيجة جرف التيار له أثناء الاستحمام.

وبمناظرة الجثة، لم تظهر عليها إصابات ظاهرية، فيما أكد مفتش الصحة أن الوفاة ناتجة عن إسفكسيا الغرق.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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