وسائل إعلام سورية: مقتل 21 مدنيا وإصابة 80 آخرين جراء الاشتباكات في محافظة السويداء

أفادت قناة "شام TV" التلفزيونية بمقتل 21 مدنيا وإصابة 80 آخرين جراء الاشتباكات المتواصلة في محافظة السويداء السورية.



وذكرت القناة السورية أن "هناك 11 مواطنا من الطائفة الدرزية خُطفوا من قبل مجموعات محسوبة على عشائر البدو، وبالمقابل خطفت مجموعة من قرية عريقة 5 مواطنين يتحدرون من العشائر".



وأضافت: "من المقرر أن تتم عملية تبادل مخطوفين بين الجانبين يوم الاثنين بعد تعثر تطبيقها في اللحظات الأخيرة اليوم".

ولم تكشف "شام TV" عن سبب تعثر عملية التبادل.

واعلن العميد نزار الحريري معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة في وقت سابق أن "محافظة السويداء تشهد متابعات أمنية دقيقة في محيط حي المقوس شرقي المدينة وذلك إثر تطورات متسارعة ناجمة عن حادثة سلب وقعت مؤخرا على طريق دمشق - السويداء طالت أحد المواطنين العاملين في القطاع التجاري وما أعقبها من ردود أفعال متوترة تمثلت بوقوع عمليات خطف متبادلة".

ودعا مشايخ عقل المسلمين الموحدين الدروز وجهات رسمية سورية إلى نبذ العنف والفتنة وتغليب صوت العقل والالتزام بالقانون بعد التوترات التي شهدتها محافظة السويداء السورية.