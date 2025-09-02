القاهرة الإخبارية: قافلة زاد العزة الـ28 تفرغ حمولاتها في معبر كرم أبو سالم

قال محمد عبيد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن القافلة الـ 28 من قوافل "زاد العِزّة" أنهت صباح اليوم مهامها بعد أن أفرغت عددًا كبيرًا من شاحناتها حمولاتها داخل معبر كرم أبو سالم، قبل أن تعود مرة أخرى إلى الجانب المصري.

وأضاف خلال رسالته على الهواء، أنه وفقًا لبيان صادر عن الهلال الأحمر المصري، فقد شملت القافلة نحو 2800 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، من بينها 2500 طن من الأغذية والدقيق والمعلبات، إلى جانب بعض الاحتياجات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة.

كما ضمّت القافلة 300 طن من المستلزمات الأساسية، مثل مواد العناية الشخصية، والمفروشات، والأغطية.

وأكد عبيد أن ثلاث شاحنات وقود كانت ضمن القافلة، وقد تم رفض دخولها من قبل الجانب الإسرائيلي يوم أمس، فعادت إلى الأراضي المصرية، إلا أنها عادت اليوم لمحاولة الدخول مجددًا عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح أن هذه الشاحنات تُعد ضرورية في ظل أزمة الوقود الحادة التي يواجهها القطاع، إذ يُستخدم الوقود في تشغيل المرافق الحيوية مثل المستشفيات، ومحطات توليد الكهرباء، وآبار المياه، ومحطات التحلية.

ورغم الجهود المبذولة، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول سوى عشرات الشاحنات فقط خلال هذا اليوم، وفق المراسل.

في حين لا تزال العديد من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات تنتظر السماح لها بالمرور، على أمل أن تنجح في تجاوز العراقيل الإسرائيلية والانطلاق نحو قطاع غزة لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة.