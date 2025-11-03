ترامب: حملات إنفاذ قوانين الهجرة لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، بعد انتقادات لحملات المداهمة التي تستهدف المهاجرين.

ووفقا لنص المقابلة الذي نشر يوم الأحد، تم سؤال ترامب عما إذا كانت بعض المداهمات قد ذهبت بعيدا إلى حد كبير. فأجاب: "لا. أعتقد أنها لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية".

وانتشرت لقطات فيديو للمداهمات على الإنترنت لأسابيع، مما أثار غضبا عاما. وشملت الأمثلة المذكورة في المقابلة استخدام الغاز المسيل للدموع، وتهشيم نافذة سيارة، وحادثة سقطت فيها امرأة على الأرض.

وعندما سئل عما إذا كان يوافق على مثل هذه التكتيكات، قال ترامب: "نعم، لأنه يجب عليكم إخراج الناس"، مدعيا أن العديد من المستهدفين كانوا قتلة.

وتعد عمليات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك جزءا من سياسة الهجرة الأكثر صرامة لإدارة ترامب، والتي تركز على من تصفهم بـ "الأجانب المجرمين" والمهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة دون وثائق قانونية.

ويتهم النقاد الإدارة بـالتنفيذ التعسفي. وقد أثارت مداهمات في مدن متعددة، والتي قام بها ضباط ملثمون في بعض الأحيان، غضبا. وردت الإدارة، قائلة إن النقاد يخلقون عداء تجاه الوكالة ويحرضون على مهاجمة أفراد إنفاذ القانون.