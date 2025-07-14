المبعوث الأمريكي ﻷوكرانيا وروسيا يصل إلى كييف لبحث التعاون الأمني والدفاعي

وصل المبعوث الأمريكي لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج إلى العاصمة الأوكرانية كييف ، حسبما قال مسؤول أوكراني بارز اليوم الاثنين ، وذلك ظل تصاعد الترقب بشأن التغيرات المحتملة في سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيدلي بـ" بيان مهم" بشأن روسيا اليوم الاثنين. وقد جعل ترامب وقف الحرب إحدى أولوياته الدبلوماسية ، كما أعرب أكثر من مرة عن غضبه إزاء موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتشدد.

وقال ترامب أمس الأحد إن بوتين" يتحدث بلطف وبعد ذلك يقصف الجميع"، مؤكدا أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا نظام باتريوت الدفاعي الجوي أمريكي الصنع، الذي تحتاجه أوكرانيا بشدة لصد الهجمات الجوية الروسية المتزايدة.

وقال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني اندري يرماك إن المباحثات خلال زيارة كيلوج لكييف سوف تشمل " الدفاع وتعزيز الأمن والأسلحة والعقوبات وحماية شعبنا وتعزيز التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة".

وأضاف" روسيا لا تريد وقف إطلاق النار. السلام من خلال القوة هو مبدأ الرئيس دونالد ترامب، ونحن نؤيد هذا التوجه".