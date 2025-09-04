الصحة الكونغولية تعلن عن انتشار جديد لمرض إيبولا

أعلنت وزارة الصحة فى الكونغو الديمقراطية عن انتشار جديد لمرض إيبولا بعد تأكيد حالة الإصابة السادسة عشرة فى البلاد، بمقاطعة كاساي بجنوب البلاد.

وقال صامويل -روجر كامبا، وزير الصحية الكونغولي:" حتى الآن، يكشف تقرير مؤقت عن الاشتباه بإصابة 28 شخصا، ووفاة 15 شخصا، من بينهم 14 شخصا فى بولابى، وشخص واحد فى مويكا، فضلا عن أربعة من موظفي الرعاية الصحية".

وأضاف إن معدل الوفيات، الذي بلغ 6ر53% يكشف مدى خطورة الوضع.

وأوضح أن هذه الأرقام مؤقتة، وأن عمليات البحث لا تزال جارية، كما أن الحالات المشتبه فيها وحالات الوفيات تشير إلى ظهور أعراض عليها مثل الحمى والقئ والإسهال والنزيف.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس خبراءها للعمل إلى جانب فريق الاستجابة السريع التابع للكونغو إلى مقاطعة كاساي، لتعزيز مراقبة المرض وتقديم العلاج من الإصابات ومنع العدوى والسيطرة على المرض فى المنشآت الصحية ، فضلا عن أجهزة الوقاية المتنقلة والإمدادات الطبية.

وقال محمد جنابي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فى أفريقيا:" إننا نعم بعزم لوقف انتشار فيروس إيبولا بشرعة وحماية السكان".