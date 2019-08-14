5 أشياء ستساعدك في السيطرة على «السكر»

يستطيع مريض السكر أن يكافح إصابته باستخدام أنواع معينة من الأغذية بدلًا من الاعتماد على الأدوية بشكل كامل، لأن السكر يسهل إدارته من خلال التحكم في الوزن ومستوى الكوليسترول في الدم.

ويعد الأكل الصحي من ضمن الأشياء التي ستساعد في السيطرة على مرض السكر، أما عن الأشياء الأخرى تقدمها "الشروق" حسبما ذكرها موقع "bold sky".

1- نظام غذائي صحي

التحكم في النظام الغذائي وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون سيكون مفيدًا لتجنب الخلل في مرض السكر.

ومن الضروري اتباع نظام غذائي يتكون من الكربوهيدرات والألياف والأسماك الغنية بالأوميجا 3 والدهون بنسبة بسيطة، إضافة إلى تناول الخضروات خاصة الفاصولياء ومنتجات الألبان والفواكه، مع تجنب المشروبات الغازية؛ لأنها ترفع مستوى السكر في الدم كثيرًا.

2- النشاط البدني

بذل مجهود بدني وممارسة التمارين الرياضة أو السير في الهواء الطلق سيضبط مستوى السكر في الدم؛ حيث إنك حينما تبذل مجهود يحتاج جسمك إلى السكر ليمتلك طاقة وبذلك تضبط مستويات السكر في الدم دون الحاجة إلى أدوية.

3- الابتعاد عن التبغ

إذا كنت من المدخنين، يجب التوقف عن ذلك فورًا؛ لأن التبغ يؤثر على مستوى السكر في الدم.

وإذا لم يكن المصاب بالسكر مدخنا، فعليه أيضًا تجنب الجلوس بجانب المدخنين لوقت طويل؛ لأنه بذلك يكون مدخن سلبي ويحصل على الأضرار ذاتها.

4- فحص القدمين

حينما ترتفع مستويات السكر في الدم ستلاحظ ذلك في القدمين؛ لأنها تؤدي إلى تورم القدم ويتطور الأمر إلى تلف في الأعصاب، ولذلك على مريض السكر مراقبة قدميه بشكل يومي.

5- المتابعة مع الطبيب

عليك المتابعة مع طبيب تغذية إذا كنت مريض سكر وترغب في السيطرة عليه؛ حتى لا تتفاقم حالتك الصحية؛ لأن الطبيب يستطيع أن يعلم ما الذي يحتاجه جسمك من تغذية وما الأطعمة التي يجب أن تتجنبها من خلال الفحوصات الدورية التي ستقوم بعملها لك.