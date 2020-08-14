الاتحاد الأوروبي يعد قائمة بعقوبات على بيلاروس في خضم حملة قمعية بعد الانتخابات

قال دبلوماسيون، اليوم الجمعة، إن المنسق الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعد قائمة بعقوبات ضد أفراد من بيلاروس بعد حملة أمنية قمعية من جانب الشرطة عقب الانتخابات .



وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن الأفراد الذين سيتعرضون للعقوبات سيكون من بينهم أولئك المسؤولون عن عنف الشرطة وتزوير الانتخابات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



وكان قد تم في الأيام القليلة الماضية اعتقال آلاف المحتجين الذين نددوا بانتخابات مطلع الأسبوع ووصفوها بأنها مزورة.



وبينما تم الإفراج عن العديد منهم منذ ذلك الحين، تحدث عدد هائل من المحتجين عن سوء معاملة خلال إلقاء القبض عليهم وأثناء احتجازهم.



وكان الاتحاد الأوروبي قد وصف انتخابات يوم الأحد الماضي بأنها "لم تكن حرة ولا نزيهة" وندد برد فعل الشرطة.



وقال المجلس الأوروبي إن "سلطات الدولة نشرت أعمال عنف غير متناسبة وغير مقبولة، ما تسبب في حالة وفاة واحدة على الأقل وإصابة الكثيرين".