القسام وسرايا القدس تعلنان استهداف جنود وآليات إسرائيلية بمدينة غزة

• شملت جرافة وناقلة جند جنوبي وشرقي حي الزيتون، حسب بيانات الفصيلين الفلسطينيين، فيما لم يتم الإعلان عن باقي الآليات التي جرى استهدافها

أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، الأربعاء، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت القسام، في بيان، إن مقاتليها قصفوا تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية بقذائف هاون جنوبي حي الزيتون.

وفي بيان منفصل، أوضحت أن مقاتليها استهدفوا، الثلاثاء، جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة مضادة للدروع من طراز "الياسين 105" في محيط مسجد صلاح الدين جنوبي الحي.

بدورها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مقطعا مصورا يظهر استهداف آلية إسرائيلية عقب خروج مقاتليها بالتعاون مع مقاتلي القسام من أحد الأنفاق.

وأضافت سرايا القدس، في بيان، أن المقاتلين استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية من نوع "إيتان" بصاروخ موجه من طراز "كورنيت" شرق حي الزيتون.

ولم توضح القسام وسرايا القدس، أسباب التأخر في الإعلان عن تفاصيل العمليات، غير أن ظروف القتال الميدانية المعقدة في غزة قد تدفع الفصائل إلى تأجيل الكشف عنها إلى حين تأمين انسحاب مقاتليها بسلام وإتمام عمليات التوثيق الميداني.

وتتزامن هذه التطورات مع إقرار الحكومة الإسرائيلية، في 8 أغسطس الماضي، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

ومنذ 13 من الشهر ذاته، استشهد 1100 فلسطيني وأصيب 6008 آخرون جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مدينة غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و746 شهيدا، و160 ألفا و245 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا، حتى الأربعاء.​