جنبلاط: الاتفاق الخليجي الإسرائيلي ليس إلا مناورة انتخابية لصالح ترامب

أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عن رفضه للاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، صباح الجمعة، إنه «منذ إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية وموجات الاستيطان اليهودي ومصادرة الأراضي والتهجير لا تتوقف.

وأضاف: «أما الاتفاق الخليجي الإسرائيلي برعاية أميركية ليس إلا مناورة انتخابية لصالح ترامب، وفي ٢٢ نيسان ٢٠١٩ وأثناء لقائي مع Pompeo طلبت إيصال كتاب Americans in Paris للصهر العزيز».

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية، إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي، أمس الخميس، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».