تقرير إسرائيلي: 3 دول عربية ستقيم علاقات مع تل أبيب

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" ، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة " القول إن البحرين وسلطنة عُمان والسودان ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك بعد توقيع إسرائيل اتفاق سلام مع الإمارات.

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الأمر مسألة وقت قصير جدا بالنسبة للبحرين وعمان.

وأكد مسؤول إسرائيلي في حديث مع راديو كان باللغة العبرية أنه يمكن أن تكون مملكة البحرين الدولة العربية القادمة التي ستقيم علاقات رسمية مع إسرائيل.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، عن تأييدها لقرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العمانية عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وكانت البحرين قد اعتبرت، أمس الخميس، إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يعزز من فرص التوصل للسلام.

واشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، بالتوصل إلى اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات توصل إلى السلام في الشرق الأوسط.

كما أشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الإمارات، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، واستمرارا لحرصها المتواصل نحو تعزيز وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم.

وأوضح البيان أن مملكة البحرين تتطلع إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.