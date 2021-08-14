تايوان تسجل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

سجلت تايوان اليوم السبت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، 3 حالات منها تم انتقالها محليا، و4 حالات كانت قادمة من الخارج، كما سجلت حالتي وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم، أنه تم تسجيل اثنتين من حالات الإصابة المحلية الجديدة، في منطقة " تايبيه الجديدة" وحالة واحدة في "تايبيه".

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و843 حالة، منها 14 ألفا و303 حالات محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي ، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وسجلت البلاد حالتي وفاة لامرأة ورجل.

وحتى الأن، تم تسجيل 821 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد -19، من بينها 809 حالات منذ 15 مايو الماضي.