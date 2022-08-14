أمير قطر يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

عزى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حريق كنيسة «أبو سيفين» بمحافظة الجيزة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأحد.

واشتعل حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة في إمبابة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحريق بلغت 37 سيارة، ونقلت 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة) ورفعت حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، ووفرت جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.