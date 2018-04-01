معتز خفاجي: الإرهابي بديع طلب من محاميه الخاص القيام بتفجيرات في المنيا

وثق المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، شهادته على عنف الجماعة الإرهابية والجماعات التنظيمات التكفيرية، من واقع مناظرته للقضايا.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج"الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الإرهابي محمد بديع أثناء جلسة الاستراحة في أحد القضايا، قال للمحامي الخاص به لماذا رجالنا في المنيا لا يفعلون أحداث تقلب البلد، وطلب من محاميه الخاص قيام عناصر الجماعة الإرهابية بعمل تفجيرات في المنيا.

وأضاف الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، أنه قبل قضايا الإخوان رغم أمن النائب العام عرضها على أربع مستشارين من قلبه ورفضوا، ولكنه أصر علي قبول هذه القضايا.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .