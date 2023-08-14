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استقرت أسعار الحديد، فيما تباينت أسعار الأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023.

وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز مسجلا 33 ألفا و100 جنيه للطن.

وسجل سعر طن السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 31 ألفا و500 جنيه.

وسجل سعر طن حديد بشاي 33 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 33 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح؛ ليسجل نحو 1750 جنيها.

واستقر سعر أسمنت النصر؛ ليسجل نحو 1700 جنيه للطن.

واستقر سعر طن أسمنت وادي النيل؛ ليسجل نحو 1680 جنيها.

وارتفع سعر طن أسمنت المخصوص 20 جنيها؛ ليسجل نحو 1720 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويس؛ ليسجل نحو 1720 جنيها.

وارتفع سعر طن أسمنت حلوان 18 جنيها؛ ليسجل 1728 جنيها للطن.

وتراجع سعر طن أسمنت السويدي 60 جنيها؛ ليسجل نحو 1770 جنيها.