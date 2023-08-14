 طوكيو وواشنطن تعتزمان تطوير صاروخ اعتراضي هايبرسونيك - بوابة الشروق
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طوكيو وواشنطن تعتزمان تطوير صاروخ اعتراضي هايبرسونيك


نشر في: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 5:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 5:13 ص

 قالت مصادر حكومية يابانية اليوم الاثنين إن طوكيو وواشنطن تتشاركان في تطوير صاروخ إعتراضي فرط صوتي "هايبرسونيك" .

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، نقلا عن المصادر قولها، إن اليابان والولايات المتحدة ستطوران بشكل مشترك طرازا جديدا من الصواريخ لاعتراض المقذوفات الفرط صوتية التي تطورها دول مثل كوريا الشمالية والصين وروسيا.

ووفقا للمصارد فإنه من المتوقع أن يتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن على الخطة خلال محادثاتهما الثنائية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.


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