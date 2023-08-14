محافظ بورسعيد يفتتح البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء الأحد، البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة وبطولة الأندية الإفريقية، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 أغسطس 2023 والمقامة بالصالة الرياضية ببورسعيد، تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي لكرة السرعة، والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى التجهيزات المقامة بالمدينة الرياضية لاستقبال ضيوف المحافظة من دول إفريقيا، استعدادا لانطلاق البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة ببورسعيد، مؤكدا أنه تم توفير كل الدعم اللوجيستي بما يضمن سير فعاليات البطولة في هدوء وانتظام مع توفير سبل الراحة للمشاركين في البطولة.

وخلال الفاعلية كرم محافظ بورسعيد ورئيس الاتحاد المصري والعربي اللاعبين الفائزين ببطولة كرة السرعة الفردية والتي أقيمت فعاليتها أمس.

وفي هذا السياق، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية أو الدولية، والتي تساهم في الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد ضمن خطط المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي والرياضي، والتوسع في الأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين من داخل مصر وخارجها.

ويشارك في البطولة 15 دولة إفريقية (مصر والسودان وجنوب السودان وليبيا والكاميرون و تنزانيا والصومال وكينيا وموريتانيا وجزر القمر والجزائر) وما يقارب من 400 لاعب ولاعبة وجهاز فني وإداري ومدربين وحكام وقدمت فرقة عجميات بقيادة الفنان عمرو عجمي عدد من الفقرات الفنية التي نالت إشادة الجميع.